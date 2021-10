V FJK 82 novih okužb

V FJK so danes ob 4635 PCR testiranjih potrdili 74 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,60-odstoten. Opravili so še 6845 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 8 novih okužb (delež 0,12-odstoten).

Danes ni umrl noben covidni bolnik, na rednih covidnih oddelkih je hospitaiziranih 40 bolnikov s covidom-19, eden več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa potrebuje 7 bolnikov s covidom-19, pri čemer se število od včeraj ni spremenilo.

Od začetka pandemije je skupaj umrlo 3823 bolnikov s covidom-19, in sicer 826 v Trstu, 2024 v Vidmu, 679 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 109.065 ljudi, klinično zdravih je 49, v samoizolaciji pa je 942 ljudi.