V FJK angleški sev ponekod že 100-odstoten

Angleški sev novega koronavirusa se je v FJK v zadnjem mesecu še dodatno razširil in je zdaj prisoten v 89 odstotkih analiziranih vzorcev, je sporočil podpredsednik Dežele FJK, pristojen za zdravstvo, Riccardo Riccardi. Pred enim mesecem je bil njegov delež v FJK 26-odstoten, v začetku februarja pa le 5-odstoten. V zadnjem mesecu se je njegova pojavnost več kot potrojila in je zdaj prisoten skoraj v devetih vzorcih na deset. Med laboratorijsko analizo, ki jo opravlja zdravstveno podjetje Asugi v sodelovanju z genetskim in epigenetskim laboratorijem znanstvenega centra Area Science Park, pa v FJK doslej niso našli brazliskega in južnoafriškega seva.

Raziskovalci so odkrili 100-odstotno prisotnost angleškega seva v vzorcih iz Pordenona in Vidma, 90-odstotno v vzorcih iz Gorice in 62-odstotno v vzorcih iz Trsta.