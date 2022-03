Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 4858 PCR-testov, med katerimi so odkrili 269 okužb s koronavirusom (delež je bil 5,54-odstoten). Opravili so tudi 7013 hitrih testov in potrdili še 522 primerov okužbe (delež 7,44-odstoten).

Na intenzivni negi se zdravi še 12 bolnikov, na drugih oddelkih pa 148 pacientov. Danes niso potrdili nobene smrti s koronavirusom.