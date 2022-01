V FJK brezplačni antigenski testi

V lekarnah in zasebnih ustanovah s koncesijo bodo na voljo brezplačni antigenski testi za določitev konca izolacije, karantene in ugotavljanje okužb v šolah, Dežela pa bo povečala svoj delež pri kritju stroškov za antigenske teste za mladoletne pod 12. letom starosti. To predvidevata sklepa, ki ju je preteklega 28. januarja sprejela deželna vlada Furlanije - Julijske krajine.

Deželna uprava bo vložila deset milijonov evrov, da se omogoči brezplačno antigensko testiranje v lekarnah in zasebnih obratih s koncesijo v treh primerih: brezplačen test (za antigenski test je drugače potrebno plačati 15 evrov) za prenehanje izolacije bodo tako lahko opravile osebe, ki so se okužile s koronavirusom pod pogojem, da že vsaj tri dni nimajo simptomov; dalje bo tovrstni test veljal za prenehanje karantene oseb, ki so bile v tesnem stiku z osebami brez simptomov, katerim pa so na oddelku za preventivo ugotovili okužbo; nazadnje, brezplačni testi bodo služili za ugotavljanje okužb v osnovnih šolah, to pa na podlagi napotnice družinskega zdravnika oz. pediatra.

Drugi sklep pa predvideva okrepitev oz. razširitev deleža Dežele pri kritju antigenskih testov za mladoletne, tako da bodo družine še vedno lahko plačevale le pet evrov na test. Doslej je bilo delno kritje stroška 15 evrov na test predvideno le za mladoletne med 12. in 18. letom, pri čemer je deželni zdravstveni sistem prispeval tri evre, državni pa sedem. Iz tega pa so bili izključeni mladoletni pod 12. letom starosti s stalnim bivališčem v FJK, ki bodo po novem deležni kritja v višini desetih evrov.