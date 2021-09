V FJK danes 164 novih okužb

V FJK so danes ob 4660 PCR testiranjih potrdili 152 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 3,26-odstoten, rahlo nižji od včerajšnjega, ki je bil 3,46-odstoten. V to številko je vključenih 6 migrantov oz. prosilcev za azil, je povedal podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 3941 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 12 novih okužb (delež 0,30-odstoten).

Danes ni umrl noben bolnik s covidom-19, prav tako se od včeraj ni spremenilo število hospitaliziranih covidnih bolnikov v deželnih bolnišnicah: na rednih covidnih oddelkih se zdravi 47 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih negah pa 12.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3808 bolnikov s covidom-19, in sicer 816 v Trstu, 2020 v Vidmu, 678 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 106.721 ljudi, 102 osebi sta klinično zdravi, v samoizolaciji pa je 1466 ljudi.