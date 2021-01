V FJK danes 906 novih okužb

V FJK so danes ob 6380 brisih potrdili 606 novih okužb. Delež pozitivnih brisov je bil 9,5-odstoten. Ob 2616 hitrih testih pa so zabeležili še 300 novih okužb. Slednje morajo potrditi z brisom, ki ga bodo dotični opravili v prihodnjih dneh. Umrlo je 24 bolnikov s covidom-19, tem je treba prišteti še 9 smrtnih žrtev v obdobju od 5. decembra do 4. januarja. Hospitaliziranih je 649 bolnikov s covidom-19, kar je 8 manj kot včeraj, medtem ko se jih na intenzivnih negah zdravi 62 oz. trije več kot včeraj.

Od začetka pandemije je umrlo 1805 covidnih bolnikov, in sicer 468 v Trstu, 835 v Vidmu, 383 v Pordenonu in 119 v Gorici.

Skupno je ozdravelo 38.199 ljudi, klinično zdravih je 1042, v samoizolaciji pa je 11.119 ljudi.