V FJK danes brez žrtev

V Italiji so danes opravili 301.773 hitrih in PCR testov ter pri tem potrdili 2938 novih okužb (0,97-odstoten delež pozitivnih brisov). Umrlo je 41 covidnih bolnikov.

V FJK so ob skupno 10.301 testu potrdili 72 okužb (0.7-odstoten delež). Umrl ni noben covidni bolnik. Na intenzivni negi ostaja osem pacientov, na ostalih oddelkih je 34 bolnikov (-4), v samoizolaciji je 870 ljudi (+11).

V Sloveniji so opravili 5336 PCR-testov in potrdili 968 okužb (18,14-odstoten delež). Umrli so trije bolniki s covidom-19.