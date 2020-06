V FJK danes le ena nova potrjena okužba

V Furlaniji - Julijski krajini so danes potrdili eno novo okužbo s covidom-19. Število vseh dosedanjih okuženih se je tako danes povečalo na 3280, in sicer 1389 na Tržaškem (=), 988 na Videmskem (+1), 689 na Pordenonskem (=) in 214 na Goriškem (=). Zabeležili so dve smrtni žrtvi, eno na Tržaškem in eno na Videmskem. Doslej je umrlo 338 bolnikov s covidom-19 (191 v Trstu, 74 v Vidmu, 68 v Pordenonu in 5 v Gorici).

Trenutno je v celi deželi 254 aktivno okuženih (29 manj kot v četrtek). Na intenzivni negi ležita dva bolnika (=), na ostalih oddelkih 25 pacientov (-9), v domači izolaciji pa je 153 ljudi (-24). Skupno je doslej okrevalo 2688 ljudi (+28), dodatnih 74 (+4) ljudi nima simptomov in še čaka na negativen bris. Podatkov o številu opravljenih testiranj niso posredovali.