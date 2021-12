V FJK danes manj ljudi na intenzivni negi in več pozitivnih testov

V zadnjih 24 urah so v Furlaniji - Julijski krajini ob 6619 opravljenih PCR-testih zabeležili 448 novih okužb s koronavirusom (6,77-odstoten pozitivni delež). Opravili so tudi 14.934 hitrih testov, pri čemer so potrdili 289 novih okužb (pozitivni delež je bil 1,93-odstoten). Umrli so štirje covidni bolniki, vsi na Tržaškem: 93-letna ženska iz Milj ter 91-letna ženska, 79-letnik in 64-letnik iz Trsta. Na intenzivni negi zdravijo 26 covidnih bolnikov (enega manj kot včeraj in tri manj kot v nedeljo), na ostalih covidnih oddelkih 283.

V Sloveniji so v ponedeljek ob 5334 opravljenih PCR-testih potrdili 1813 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih izidov je bil skoraj 34-odstoten. V bolnišnicah zdravijo 586 covidnih bolnikov, od tega 201 na intenzivni negi.