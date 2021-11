V FJK danes največ novih okužb v zadnjih sedmih mesecih

V FJK so danes ob 7805 PCR testiranjih potrdili 609 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 7,8-odstoten. Opravili so še 21.574 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 41 novih okužb (delež 0,19-odstoten). Umrlo je šest covidnih bolnikov, starih od 82 do 95 let. Tako visoko število okužb so v FJK nazadnje beležili 1. aprila.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 127 bolnikov s covidom-19, eden več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih kot včeraj potrebuje 19.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3891 ljudi, in sicer 863 na Tržaškem, 2032 na Videmskem, 689 na Pordenonskem in 307 na goriškem. Ozdravelo je 112.825 ljudi, klinično zdravih je 158, v samoizolaciji pa je 3867 ljudi.

Občutno naraščanje števila okužb v FJK se odraža zlasti pri številu oseb, ki so v samoizolaciji, medtem ko je število covidnih bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo, stabilno, je povedal podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Zdajšnje stanje potrjuje, da je cepivo, v primeru da bi prišlo do okužbe, učinkovito, saj zavaruje pred hujšimi obolenji, ki bi potrebovala hospitalizacijo, je še menil.