V FJK danes odprli več smučišč

Po minulem sneženju so pogoji ta konec tedna ob stanovitnem vremenu in prijetnih temperaturah kot nalašč za smučarje. V FJK so danes odprli več smučišč. Smučarji tako od danes lahko uživajo tudi na belih strminah Na Žlebeh, kjer je zagotovljena povezava s Slovenijo, v kraju Forni di Sopra na Varmostu ter na Zoncolanu, kjer so odprte skoraj vse proge. Več smučarskih prog je odprtih tudi na Trbiškem, vključno na Višarjah.

Žičnice so zagnali tudi na Piancavallu ter deloma v Sappadi, kjer bo sicer uradno odprtje smučarske sezone 20. decembra. Celoten seznam odprtih smučišč na povezavi www.promotur.org.