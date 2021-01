V FJK danes potrdili 1177 novih okužb

V FJK so danes skupaj potrdili 1177 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 12-odstoten, pozitivnih hitrih testov pa 10,4-odstoten. Ob 8424 brisih so potrdili 892 novih okužb z novim koronavirusom, katerim je treba prišteti še 123 okužb, ki so jih v preteklih dneh zaznali hitri testi in danes potrdili brisi. Opravili pa so tudi 1559 hitrih testov in potrdili 162 novih okužb.

Umrlo je 14 bolnikov s covidom-19. Hospitaliziranih je 690 covidnih bolnikov, kar je 19 več kot včeraj, medtem ko jih je na intenzivnih negah 62 oz. 2 covidna bolnika manj kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 1876 bolnikov s covidom-19, in sicer 475 v Trstu, 867 v Vidmu, 406 v Pordenonu in 128 v Gorici. Ozdravelo je 39.723 ljudi, klinično zdrava sta 1.102 osebi, v samoizolaciji pa je 12.138 ljudi.