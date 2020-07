V FJK so danes potrdili 13 novih okužb z novim koronavirusom, med katerimi je 8 uvoženih. Skupno je bilo doslej v FJK 3391 okuženih, in sicer 1412 v Trstu (=), 1025 v Vidmu (+8), 728 v Pordenonu (+5) in 225 na Goriškem (=). Med okuženimi s covidom-19 ni bilo novih smrtnih primerov, število smrtnih žrtev ostaja tako pri 345.

Popolnoma ozdravelih je 2912 (+5), klinično ozdravelih je 12 (-2), v izolaciji je trenutno 111 okuženih (+9).