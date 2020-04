V FJK danes potrdili 15 novih okužb

V FJK so danes potrdili 15 novih okužb s koronavirusom (3 manj kot včeraj) in sedem smrtnih žrtev (enako število kot včeraj). Pet novih smrtnih žrtev so zabeležili na Tržaškem, eno na Videmskem in eno na Pordenonskem.

Od začetka epidemije je tudi zaradi covida-19 umrlo 285 ljudi (149 v Trstu, 71 v Vidmu, 61 v Pordenonu in štiri v Gorici).

Skupno so doslej zabeležili 3010 primerov okužbe: 1245 na Tržaškem (8 primerov več kot včeraj), 951 na Videmskem (2 primera več kot včeraj, 630 na Pordenonskem (5 primerov več kot včeraj) in 182 na Goriškem (1 primer več kot včeraj).

Skupno je okrevalo 1355 ljudi (24 več kot včeraj), dodatnih 143 (4 manj kot včeraj) nima simptomov in še čaka na negativen bris.

Na intenzivni negi leži 12 bolnikov (eden manj kot včeraj), v ostalih oddelkih 134 pacientov (dva manj kot včeraj), v domači izolaciji pa je 1081 ljudi (34 manj kot včeraj).Tudi tokrat deželna vlada ni posredovala števila analiziranih brisov