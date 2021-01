V FJK danes potrdili 452 novih okužb

V FJK so danes ob skupnem številu 7437 testiranj potrdili 452 novih okužb z novim koronavirusom. Ob 6126 brisih so potrdili 356 novih primerov okužbe, pri čemer je bil delež 5,81-odstoten, ob 1311 hitrih antigenskih testih pa 96 novih primerov okužbe, pri čemer je bil delež 7,32-odstoten. Umrlo je 21 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še 2 smrtni žrtvi v obdobju med 12. in 13. januarjem.

Hospitaliziranih je 669 bolnikov s covidom-19, kar je 11 manj kot včeraj, na intenzivni negi pa se zdravi 61 bolnikov s covidom-19, dva več kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 2206 covidnih bolnikov, in sicer 517 v Trstu, 1074 v Vidmu, 499 v Pordenonu in 149 v Gorici. Ozdravelo je 47.437 ljudi, klinično zdravih je 1421, v samoizolaciji pa je 11.360 ljudi.