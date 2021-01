V FJK danes potrdili 454 novih okužb

V FJK so danes ob skupnem številu 10.409 testiranj potrdili 454 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so 6950 brisov, pri čemer so potrdili 265 novih okužb oz. 3,81 odstotka ter 3459 hitrih antigenskih testov, pri čemer so potrdili 189 novih okužb oz. 5,46 odstotka. Umrlo je 15 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še tri smrtne žrtve v obdobju med 14. in 15. januarjem.

Hospitaliziranih je 691 covidnih bolnikov, kar je 11 več kot včeraj, na intenzivnih negah pa se jih zdravi, kot včeraj, 63.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 2131 bolnikov s covidom, in sicer 509 v Trstu, 994 v Vidmu, 481 v Pordenonu in 147 v Gorici. Ozdravelo je 45.277 ljudi, klinično zdravih je 1380, v samoizolaciji pa je 11.831 ljudi.