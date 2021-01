V FJK danes potrdili 679 novih okužb

V FJK so danes ob 7044 brisih in 3195 hitrih antigenskih testih skupaj potrdili 679 novih okužb. Pozitivnih je bilo 440 oz. 6,25 odstotka vseh brisov in 239 oz. 7,48 odstotka odstotka hitrih antigenskih testov. Umrlo je 22 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še 2 smrtni žrtvi v obdobju od 14. do 27. decembra.

Hospitaliziranih je 672 bolnikov s covidom-19, trije več kot včeraj, na intenzivni negi pa se zdravi 63 bolnikov s covidom-19, dva več kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 2230 bolnikov s covidom-19, in sicer 519 v Trstu, 1054 v Vidmu, 506 v Pordenonu in 151 v Gorici. Odravelo je 48.248 ljudi, klinično zdravih je 1457, v samoizolaciji pa je 11.163 ljudi.