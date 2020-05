V FJK danes potrdili 7 novih okužb

V FJK so danes potrdili 7 novih primerov (enega manj kot včeraj) okužbe s koronavirusom in zabeležili eno smrtno žrtev (včeraj ni bilo nobene), in sicer na Tržaškem. Doslej je umrlo 320 okuženih s koronavirusom, 175 v Trstu, 73 v Vidmu, 67 v Pordenonu in 5 v Gorici.

Skupno so doslej našteli 3198 primerov okužbe: 1354 na Tržaškem (6 več kot včeraj), 973 na Videmskem (enako), 667 na Pordenonskem (enako kot včeraj) in 204 na Goriškem (+1). Trenutno je na koronavirus pozitivnih 677 oseb, kar je za 30 manj kot včeraj.

Skupno je okrevalo 2201 ljudi (36 več kot včeraj), dodatnih 56 (+3) nima simptomov in še čaka na negativen bris. Na intenzivni negi ležijo 3 bolniki (enako kot včeraj), hospitaliziranih je 81 bolnikov (+1), v domači izolaciji pa je 537 ljudi (-34).

Deželna vlada tudi tokrat ni posredovala števila analiziranih brisov.