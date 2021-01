V FJK danes potrdili 815 novih okužb

V FJK so danes skupaj potrdili 815 novih okužb. Opravili so 7775 brisov in 2016 hitrih testov, pri čemer je bil delež pozitivnih brisov 8,39-odstoten, hitrih testov pa 8,33-odstoten. Umrlo je 20 bolnikov s covidom-19, tem je treba prišteti še dve smrtni žrtvi v obdobju od 23. novembra do 11. decembra.

Hospitaliziranih je 671 covidnih bolnikov, kar je 17 manj kot včeraj, na intenzivni negi se jih zdravi 68, eden več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 1950 bolnikov s covidom-19, in sicer 483 v Trstu, 905 v Vidmu, 428 v Pordenonu in 134 v Gorici. Ozdravelo je 41.208 ljudi, klinično zdravih je 1165, v samoizolaciji pa je 12.179 ljudi.