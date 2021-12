V FJK danes potrdili 964 okužb

V FJK so danes ob 9793 PCR testiranjih potrdili 853 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 8,71-odstoten. Opravili so še 15.635 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 111 novih okužb (delež 0,71-odstoten). Več kot četrtino okužb so danes potrdili pri mladih pod 19. letom.

Umrlo je 6 bolnikov s covidom-19.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 285 bolnikov s covidom-19, eden manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 34, trije več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4118 covidnih bolnikov, in sicer 969 na Tržaškem, 2064 na Videmskem, 749 na Pordenonskem in 336 na Goriškem. Ozdravelo je 130.583 ljudi, klinično zdravih je 324, v samoizolaciji pa sta 8002 osebi.