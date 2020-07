V FJK danes potrdili novo okužbo

V Furlaniji - Julijski krajini so tudi danes potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom, prav tako kot včeraj, na Tržaškem, in niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Število potrjenih okužb je doseglo 3333 (1404 na Tržaškem, 1001 na Videmskem, 710 na Pordenonskem in 218 na Goriškem). Število smrtnih žrtev ostaja 345 (196 na Tržaškem, 75 na Videmskem, 68 na Pordenonskem in 6 na Goriškem).

Število aktivno okuženih v FJK se je povečalo za 3 na skupnih 111 aktivno okuženih, saj sta bila ob novi potrjeni okužbi dva pacienta ponovno pozitivna. Hospitalizirani sta 2 osebi (=), pacientov brez simptomov, ki pa še niso dočakali negativnega brisa je 33 (=), v domači izolaciji je 76 (+3) ljudi. Na oddelkih za intenzivno nego ni pacientov s covidom-19. Doslej je ozdravelo 2877 (-2) pacientov s covidom-19.