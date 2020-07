V FJK danes potrdili osem novih okužb

V Furlaniji - Julijski krajini so danes potrdili osem novih okužb s koronavirusom, in sicer po tri okužbe na Tržaškem in na Videmskem ter dve na Pordenonskem, niso pa zabeležili novih smrtnih žrtev.

Doslej je bilo 3326 okuženih (1400 na Tržaškem, 1001 na Videmskem, 707 na Pordenonskem in 218 na Goriškem). Število smrtnih žrtev ostaja na 345 (196 na Tržaškem, 75 na Videmskem, 68 na Pordenonskem in 6 na Goriškem).

Število aktivno okuženih v FJK je 112, in sicer 5 več kot včeraj. Hospitaliziranih je 6 oseb (=), pacientov brez simptomov, ki pa še niso dočakali negativnega brisa je 39 (=), v domači izolaciji je 67 (+5) ljudi. Na oddelkih za intenzivno nego ni pacientov s covidom-19.