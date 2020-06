V FJK danes potrdili šest novih okužb

V FJK so danes potrdili šest novih primerov okužbe z novim koronavirusom in so zabeležili eno smrtno žrtev. Število vseh dosedanjih okuženih se je tako povečalo na 3296, in sicer 1393 (+2) jih je bilo doslej na Tržaškem, 993 (+1) na Videmskem, 695 (+3) na Pordenonskem in 215 (=) na Goriškem. Skupno je bilo 341 smrtnih žrtev, 196 v Trstu (+1), 74 v Vidmu, 68 v Pordenonu in 5 v Gorici.

V deželi je še 172 aktivno okuženih (-4). Na intenzivni negi že od četrtka ni več nobenega bolnika, v ostalih oddelkih jih je 15 (-3), v domači izolaciji je 90 ljudi (=). Skupno je od začetka epidemije ozdravelo 2781 ljudi (9 več kot včeraj), dodatnih 67 (-1) ne kaže več simptomov in čaka na negativen bris.