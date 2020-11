V FJK delež pozitivnih brisov manjši

V FJK se je danes v primerjavi z včerajšnjimi podatki zmanjšal delež pozitivnih brisov za dobre 4 odstotke. Včeraj je bil 13,37-odstoten, daes pa 9,04-odstoten. Danes so ob 5926 testiranjih potrdili 536 novih okužb. Umrlo je deset bolnikov s covidom-19.

V FJK se je od začetka pandemije okužilo 19.929 ljudi, in sicer 5447 v Trstu, 8116 v Vidmu, 3821 v Pordenonu in 2296 v Gorici. Tem je treba prišteti 249 oseb izven dežele. Aktivno okuženih je trenutno 10.584. Hospitaliziranih je 454 bolnikov s covidom-19 (47 več kot včeraj), na intenzivni negi se jih zdravi 44 (-3). Doslej je umrlo 556 bolnikov s covidom-19, 252 v Trstu, 155 v Vidmu, 131 v Pordenonu in 18 v Gorici.

Ozdravelo je 8789 ljudi, klinično zdravih je 163, v samoizolaciji pa je 9923 ljudi.

V Italiji so ob 208.458 testiranjih potrdili 32.191 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 15,44-odstoten, medtem ko se je v minulih dneh zadrževal med 16 in 17 odstotki. Umrlo je 731 bolnikov s covidom-19, kar je eden največjih dnevnih porastov števila smrtnih žrtev doslej. Hospitaliziranih je 33.074 bolnikov s covidom-19 (538 več kot včeraj), na intenzivnih negah pa se zdravi 3612 bolnikov s covidom-19 (120 več kot včeraj).