V FJK delež pozitivnih brisov padel na 6,6 odstotka

Delež pozitivnih brisov v FJK se je danes še zmanjšal in dosegel stopnjo, ki je že več tednov ali celo mesecev niso beležili. Danes je bil 6,6-odstoten, 2,2 odstotka nižji kot včeraj. Ob 8324 testiranjih so potrdili 549 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 20 bolnikov s covidom, tem je treba prišteti še 13 žrtev v obdobju med 25. novembrom in 20. decembrom.

Hospitaliziranih je 598 bolnikov s covidom-19, kar je 9 manj kot včeraj, medtem ko se na intenzivni negi zdravi en bolnik več, skupaj 57.

Rahlo se je zmanjšalo tudi število aktivno okuženih, ki jih je 13.883, kar je 20 manj kot včeraj. Doslej je ozdravelo 30.624 ljudi, klinično zdravih je 667, v samoizolaciji pa je 12.561 ljudi.