V FJK delež pozitivnih testov 2,18-odstoten

V FJK so danes ob 4964 PCR testiranjih potrdili 108 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,18-odstoten. Opravili so še 15.100 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 6 novih okužb (delež 0,04-odstoten).

Danes ni umrl noben covidni bolnik, na rednih covidnih oddelkih se zdravi 49 covidnih bolnikov, 7 pa jih potrebuje intenzivno zdravljenje.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 3839 bolnikov s covidom-19, in sicer 836 v Trstu, 2026 v Vidmu, 680 v Pordenonu in 297 v Gorici. Ozdravelo je 110.288 ljudi, klinično zdravih je 32, v samoizolaciji pa sta 902 osebi.