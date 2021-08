V FJK delež pozitivnih testov 2,60-odstoten

V FJK so danes ob 3576 PCR testiranjih potrdili 93 novih okužb. V to številko so vključeni tudi štirje migranti oz. prosilci za azil na Tržaškem, je sporočil podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Delež pozitivnih PCR testov je bil 2,60-odstoten, rahlo višji od včerajšnjega, ko je bil 2,27-odstoten. Opravili so tudi 3698 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 10 novih okužb (delež 0,27-odstoten). Umrl je en bolnik s covidom-19, in sicer 79-letnik iz Brugnere.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 30 bolnikov s covidom-19, dva več kot včeraj, na oddelkih za intenzivno nego pa se jih kot včeraj zdravi 9.

Od začetka pandemije je umrlo 3796 bolnikov s covidom-19, in sicer 814 v Trstu, 2015 v Vidmu, 674 v Pordenonu in 29 v Gorici. Ozdravelo je 104.982 ljudi, klinično zdravih je 95, v samoizolaciji pa je 899 ljudi.