V FJK delijo termine za tretji odmerek cepiva

V Furlaniji - Julijski krajini se od danes, 4. oktobra, za prejem tretjega, poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 lahko prijavijo rojeni v letu 1941 ali prej, ki so pred vsaj šestimi meseci prejeli prva dva odmerka cepiva. S 15. oktobrom pa bodo začeli s hkratnim vbrizgavanjem cepiv proti sezonski gripi in covidu-19 za tiste zdravstvene delavce, ki so najbolj izpostavljeni možnosti težjega poteka bolezni zaradi starosti ali soobolevnosti, je danes sporočil podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi.

Naročanje je možno na namenskem portalu, v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na na tel. št. 0434 223522, klicni center deluje od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah pa od 8. do 14. ure.

Za goste in zaposlene v domovih starejših občanov in tistih za dolgotrajno oskrbo bodo zdravstvena podjetja organizirala cepljenje kar v domovih.