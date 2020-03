V FJK do danes 384 okuženih s koronavirusom

V FJK so do danes zjutraj skupno odkrili 384 okuženih s koronavirusom. Število okužb se je od včeraj povečalo za 37 novih primerov, je na tiskovni konferenci povedal predsednik FJK Massimiliano Fedriga. Včeraj je bilo novih primerov 46 več kot v soboto.

Od vseh 384 pozitivnih na koronavirus v FJK je trenutno 82 hospitaliziranih, od teh 15 na oddelkih za intenzivno nego, torej dva več kot včeraj. V FJK je doslej umrlo 20 ljudi, ki so že predhodno imeli hude zdravstvene težave in so se okužili tudi s koronavirusom.