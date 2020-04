V FJK dokaj disciplinirano, trgovine skoraj vzorno

V Furlaniji - Julijski krajini so v petek policisti, lokalni policisti, karabinjerji in finančni stražniki ustavili in legitimirali 4476 ljudi. Zaradi kršenja protikoronavirusnih omejitev so kazen napisali 159 posameznikom, kar je za 3,5 %. Dve osebi so ujeli na laži, saj sta policistom lagala o svojih osebnih podatkih, zato ju je doletela kazenska ovadba. Prestregli so tudi eno osebo, ki se kljub okužbi s covidom-19 ni držala prepovedi kršenja karantene na domu. Štiri ovadbe so padle zaradi drugih prekrškov.

Policisti in drugi pripadniki varnostnih organov so v petek potrkali na vrata 1200 trgovin in gostinskih lokalov, med katerimi so bili samo trije taki, ki so kršili ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa.