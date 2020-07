V FJK drugi dan zapored dvojna ničla

V FJK včeraj in danes niso potrdili novih primerov okužbe z novim koronavirusom, prav tako ni bilo novih smrtnih žrtev. Novo manjše žarišče, ki so ga na Tržaškem odkrili zadnje dni v minulem tednu, so tako, kot kaže, uspeli zajeziti.

Doslej je bilo skupno 3326 okuženih (1400 na Tržaškem, 1001 na Videmskem, 707 na Pordenonskem in 218 na Goriškem). Število smrtnih žrtev ostaja na 345 (196 na Tržaškem, 75 na Videmskem, 68 na Pordenonskem in 6 na Goriškem).

Število aktivno okuženih v FJK je 113, in sicer eden več kot včeraj. Bris pri pacientu, ki je ozdravel, je bil namreč znova pozitiven. Hospitaliziranih je 9 oseb (=), pacientov brez simptomov, ki pa še niso dočakali negativnega brisa je 42 (+3), v domači izolaciji je 62 (-5) ljudi. Na oddelkih za intenzivno nego ni pacientov s covidom-19. Doslej je ozdravelo 2868 pacientov s covidom-19.