V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili 92 novih okužb s koronaviusom, kar je enako kot včeraj, precej več pa kot v ponedeljek, ko so z 21 novimi primeri zabeležili najnižji dnevni porast števila okuženih. Okužbo je doslej prebolelo 357 okuženih, dokončno ozdravitev 134 okuženih je potrdil dvojni negativni bris.

V zadnjih 24 urah so zabeležili tudi 9 smrtnih žrtev, skupno je tako v FJK od začetka okužbe umrlo 122 ljudi. Največje število okužb beležijo v Vidmu s 576 primeri, le en primer manj so odkrili v Trstu, v Pordenonu jih je 419 in v Gorici 106. Skupaj je še 9 okuženih iz drugih dežel.

Na oddelkih za intenzivno oskrbo se trenutno zdravi 60 okuženih, hospitaliziranih jih je 206, v domači izolaciji pa 940 okuženih, je povedal deželni odbornik Riccardi.