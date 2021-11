V FJK hospitaliziranih 105 covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 4404 PCR testiranjih potrdili 125 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,84-odstoten. Opravili so še 22.770 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 28 novih okužb (delež 0,12-odstoten).

Umrli so štirje covidni bolniki, in sicer 79-letni moški iz Zgonika na svojem domu, 63-letni moški iz Gorice, ki je bil hospitaliziran v Trstu, 90-letna ženska iz Tržiča in 93-letna ženska iz Ronk, obe na svojem domu.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 87 covidnih bolnikov, 8 več kot včeraj, 18 jih potrebuje intenzivno zdravljenje, eden več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3864 bolnikov s covidom-19, in sicer 849 v Trstu, 2030 v Vidmu, 685 v Pordenonu in 300 v Gorici. Ozdravelo je 111.390 ljudi, klinično zdravih je 50, v samoizolaciji pa so 2204 bolniki.