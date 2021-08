V FJK hospitaliziranih 51 covidnih bolnikov

Danes so v FJK ob 3756 PCR testiranjih potrdili 97 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,58-odstoten, rahlo nižji od včerajšnjega. V to številko so vključeni tudi trije migranti oz. prosilci za azil, dva na Tržaškem in eden na Goriškem, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 4745 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 17 novih okužb (delež 0,36-odstoten).

Danes je umrla 76-letna bolnica s covidom-19, ki je že pred okužbo imela večje zdravstvene težave.

Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 se od včeraj ni spremenilo, na rednih oddelkih jih je hospitaliziranih 40, na oddelkih za intenzivno nego pa 11.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3799 bolnikov s covidom-19, in sicer 814 v Trstu, 2017 v Vidmu, 675 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 105.544 ljudi, klinično zdravih je 75, v samoizolaciji pa je 1112 ljudi.