V FJK hospitaliziranih le še osem covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 4040 PCR testiranjih potrdili 12 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer so jih 7, tri na Goriškem in štiri na Tržaškem, odkrili pri migrantih oz. prosilcih za azil, je sporočil podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,30-odstoten. Opravili so tudi 1104 hitre antigenske teste, ob katerih niso potrdili nobene nove okužbe. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl.

V bolnišnicah FJK je hospitaliziranih še osem covidnih bolnikov, pri čemer ni nobenega na intenzivnem zdravljenju.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 3789 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trsti, 2021 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 102.944 ljudi, klinično zdravih je 17, v samoizolaciji pa je še 184 ljudi.