V FJK hospitaliziranih še 30 covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 4657 PCR testiranjih potrdili 63 novih okužb z novim koronavirusom in ob 2830 hitrih antigenskih testih 7 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 1,35-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,25-odstoten. Umrla je ena oseba s covidom-19. Porast današnjega števila novih okužb gre pripisati 39 okužbam med skupinami prispelih migrantov na Goriškem in Tržaškem, je pojasnil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi.

Hospitaliziranih je 30 covidnih bolnikov, štirje manj kot včeraj, eden pa kot včeraj potrebuje intenzivno zdravljenje.

Od začetka pandemije je umrlo 3792 bolnikov s covidom-19, in sicer 816 v Trstu, 2008 v Vidmu, 675 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 92.964 ljudi, klinično zdravih je 5660, v samoizolaciji pa je 4717 ljudi.