V FJK in Sloveniji narašča število okužb

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 5043 PCR-testov na koronavirus in odkrili 238 novih okužb (delež 4,72-odstoten), opravili pa so tudi 9008 hitrih brisov, s katerimi so odkrili še 987 primerov okužbe (delež 10,96-odstoten).

Na intenzivni negi se zdravi 9 ljudi, na navadnih oddelkih pa še 138 pacientov. Umrlo je še pet ljudi okuženih s koronavirusom.

V Sloveniji pa so včeraj ob 2113 PCR-testih in 15.884 hitrih antigenskih testih potrdili 4202 novi okužbi s koronavirusom, kar je 1061 več kot prejšnji ponedeljek. Potrdili so največ okužb od 16. februarja.

Na navadnih oddelkih je po podatkih ministrstva za zdravje zaradi covida-19 hospitaliziranih 159 bolnikov, na intenzivnih 56. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 trenutno hospitaliziranih 15 bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa so zaradi covida-19 hospitalizirani trije bolniki manj.

Na navadnih oddelkih je še 140 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih pa je takšnih še 10. Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je sicer 365, kar je 19 manj kot dan prej.

Umrli so štirje bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.