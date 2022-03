V FJK in v Sloveniji se epidemija počasi umirja

V FJK so danes ob 5554 PCR testiranjih potrdili 266 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 4,79-odstoten. Opravili so še 5184 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 319 novih okužb (delež 6,15-odstoten).

V bolnišnicah se zdravi 191 bolnikov s covidom-19, kar je sedem manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 16, eden več.

Umrlo je šest bolnikov s covidom-19.

V Sloveniji so včeraj ob 1475 PCR testiranjih in 9931 hitrih antigenskih testih potrdili 1836 novih okužb z novim koronavirusom.Po oceni NIJZ je v državi trenutno 33.203 primerov aktivnih okužb, kar je 2882 manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 246 bolnikov, kar je 17 manj kot dan prej, na intenzivnih 84, pet manj.

V torek je umrlo osem bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1707, kar je 75 manj kot dan prej.