V FJK izdelali največji ladijski gredi na svetu

Mednarodno uveljavljena industrijska družba Cimolai iz Porcie na Pordenonskem, ki se ukvarja z načrtovanjem, dobavo in montažo kompleksnih jeklenih struktur, je po naročilu ladijskega velikana Allseas izdelala največji jekleni ladijski gredi na svetu doslej. Dolgi sta po 170 metrov in težki po 6500 ton. Pri izdelavi je sodelovalo več kot tisoč ljudi, ki so bili v štirih deželnih obratih na delu več kot dve leti in pol.

Orjaški jekleni ladijski gredi so naložili na baržo Iron Lady družbe Allseas, ki ju bo prepeljala v Rotterdam, kjer ju bodo namestili na ladjo Pioneering Spirit. Zanjo je družba Cimolai že leta 2015 izdelala 16 ladijskih gred.