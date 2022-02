V FJK kmalu družinski psihologi?

Deželni odbor Furlanije - Julijske krajine je 1. februarja osvojil skupno svetniško pobudo, ki sta jo predstavila svetnika Roberto Cosolini (Demokratska stranka) in Furio Honsell (Open FJK) in spodbuja k uvrstitvi družinskega oz. splošnega psihologa med primarne zdravstvene storitve, dalje k ugotavljanju psiholoških motenj in potreb po duševnem dobrem počutju ter h krepitvi oddelkov za duševno zdravje. Pobuda predstavlja skupek dveh različnih pobud, ki so ju vložili po eni strani Cosolini in Honsell, po drugi pa Andrea Ussai (Gibanje petih zvezd) in sta naleteli na široko odobravanje večine deželnih svetnikov ter odbornika za zdravje Riccarda Riccardija. Deželna vlada se je obvezala, da bo na eni od prihodnjih sej predložila ustrezen amandma, kar je danes zelo pozitivno ocenila deželna zbornica psihologov FJK. Le-ta poudarja, da je skupnost že več let čutila potrebo po takem poklicnem profilu, potreba pa je prišla še toliko bolj do izraza v zadnjih dveh letih pandemije covida-19. Zbornica je tudi pripravljena nuditi podporo in svetovanje, da se olajša zakonodajni postopek, zato bodo tudi stekli pogovori z deželno upravo, piše v sporočilu za javnost.