V FJK le 14 novih primerov okužbe

V FJK so v nedeljo potrdili le 14 novih primerov okužbe, medtem ko so našteli tri nove smrtne žrtve, tako da je koronavirus od začetka epidemije terjal 225 življenj na deželnih tleh, sporoča podpredsednik Furlanije - Julijske Krajine Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo.

Na Tržaškem je umrlo doslej 111 ljudi, 66 ljudi je umrlo na Videmskem, 44 na Pordenonskem, štiri osebe pa na Goriškem. Trenutno je v deželi Skupno so doslej zabeležili 2745 primerov okužbe, trenutno pa je okuženih 1448 ljudi (734 na Tržaškem, 360 na Videmskem, 280 na Pordenonskem in 66 na Goriškem). Največ primerov okužbe je bilo doslej v Trstu (1108), sledijo Videm (910), Pordenon (591) in Gorica (132).

Dokončno je okrevalo 968 ljudi, dodatnih 225 še čaka na negativen bris. Na intenzivni terapiji se zdravi 25 ljudi, v ostalih oddelkih pa 140 ljudi. 1172 ljudi je v domači izolaciji. Tudi tokrat deželna vlada ni posredovala podatkov o številu analiziranih brisov.