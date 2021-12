V FJK le delta različica

V laboratorijih FJK so v vseh pregledanih koronavirusnih vzorcih od 29. novembra do 12. decembra potrdili le prisotnost delta različice novega koronavirusa, ki je 100-odstotna, je povedal podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Različice omikron niso odkrili. Pregledali so 234 vzorcev, in sicer 185 v tednu od 6. do 12. decembra, 44 vzorcev teden prej, dodati pa je treba še pet vzorcev, pregledanih na Pordenonskem. V vseh je bila prisotna izključno delta različica. Omikrona v FJK doslej niso izsledili.