V FJK le en cepljeni na sto tisoč potrebuje intenzivno nego

V FJK so ob 4.963 PCR testiranjih danes potrdili 93 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih PCR testov 1,87-odstoten. Opravili so tudi 989 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 16 novih okužb (delež 1,62-odstoten). Danes ni umrl noben bolnik s covidom-19. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 24 bolnikov s covidom-19, intenzivno zdravljenje pa potrebuje pet bolnikov s covidom-19. Danes je bila žal spet zabeležena smrtna žrtev: umrl je 90-letni pacient, ki se je zdravil v bolnišnici v Vidmu.

Deželna uprava je v tiskovnem sporočilu še dala vedeti, da so v Furlaniji - Julijski krajini med skupno 607.878 osebami, ki so zaključile cepilni cikel, zabeležili samo 712 okužb s koronavirusom ( 0,12-odstotni delež). Od 712-ih okuženih jih je samo 51 potrebovalo hospitalizacijo (0,008 odstotka), 44 pa so jih sprejeli na covidni oddelek. Med polno cepljenimi so na intenzivni negi hospitalizirali zgolj 7 pacientov (eden na sto tisoč cepljenih). Podatki tako nedvomno pričajo o pomenu cepljenja pri omejevanju širjenja novega koronavirusa in razbremenjevanju bolnišnic. »Cepivo je naše najboljše orožje v boju proti koronavirusu. Številke dokazujejo, da so prav vse vrste cepiv, ki smo jih razdelili, delovale,« je povedal pristojni v deželni vladi za zdravstvo Riccardo Riccardi.