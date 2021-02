V FJK manj hospitaliziranih bolnikov

V FJK so ob 8830 PCR testiranjih in 1643 hitrih antigenskih testov potrdili 409 novih okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 295 PCR testov oz. 3,34% in 114 hitrih antigenskih testov oz. 6,94%. Umrlo je 16 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še 17 smrtnih žrtev v januarju in 7 v obdobju od 1. do 7. februarja.

Hospitaliziranih je 457 covidnih bolnikov, kar je 24 manj kot včeraj, na intenzivnih negah se jih zdravi 66, eden več. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 71.285 bolnikov s covidom-19, in sicer 14.065 v Trstu, 31.762 v Vidmu, 16.108 v Pordenonu in 8.498 v Gorici.

Medtem so v FJK odkrili 17 primerov angleškega seva novega koronavirusa, je danes spročil Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo.