V FJK manj kot 100 novih okužb

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini ob 4060 PCR testiranjih potrdili 68 novih okužb s koronavirusom (delež pozitivnih testov 1,67 odstotka), ob 1829 hitrih antigenskih testih pa 12 (delež 0,66 odstotka). Od skupinih 5889 testih je bilo potrjenih torej le 80 okužb (delež 1,35 odstotka). Tako kot dan prej so umrli trije covidni bolniki.

V intenzivnih negah je hospitaliziranih 31 bolnikov (dva manj kot včeraj), v drugih oddelkih pa 183 (deset manj).

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3726 bolnikov s covidom-19, in sicer 794 v Trstu, 1978 v Vidmu, 667 v Pordenonu in 287 v Gorici. Ozdravelo je 89.860 ljudi, klinično zdravih je trenutno 5523, v samoizolaciji pa je 6518 ljudi. Skupno so v FJK doslej zabeležili 105.841 okužb.