V FJK na covidnih oddelkih le še 46 bolnikov

Danes so v FJK ob 5098 PCR testiranjih potrdili 22 novih okužb z novim koronavirusom in ob 2206 hitrih antigenskih testih 8 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,43-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,36-odstoten. Danes ni umrl noben bolnik s covidom-19, zabeležili pa so dve smrtni žrtvi iz minulega obdobja. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 46 covidnih bolnikov, kar je deset manj kot včeraj, intenzivno nego pa jih potrebuje 10, eden več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3782 bolnikov s covidom-19, in sicer 812 v Trstu, 2006 v Vidmu, 673 v Pordenonu in 291 v Gorici. Ozdravelo je 92.321 ljudi, klinično zdravih je 5668, v samoizolaciji pa je 5007 ljudi.