V FJK na intenzivnem zdravljenju dva covidna bolnika manj

V FJK so danes ob 3497 PCR testiranjih potrdili 62 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,77-odstoten, dober odstotek nižji od včerajšnjega. V to številko je vključenih tudi 6 migrantov oz. prosilcev za azil, eden na Videmskem in pet na pordenonskem, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 5258 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 15 novih okužb (delež 0,29-odstoten).

Umrla je ena bolnica s covidom-19, gre za 76-letno žensko iz Trsta, prišteti pa je treba še eno smrtno žrtev iz minulega obdobja, in sicer 92-letnega moškega iz Vidma.

V bolnišnicah FJK je skupno hospitaliziranih 62 bolnikov s covidom-19, na rednih covidnih oddelkih 49, eden več kot včeraj in na oddelkih za intenzivno zdravljenje 13, dva manj.

Skupno je od začetka pandemije v FJK umrlo 3807 bolnikov s covidom-19, in sicer 816 v Trstu, 2019 v Vidmu, 678 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 106.361 ljudi, klinično zdravih je trenutno 97, v samoizolaciji pa 1308 ljudi.