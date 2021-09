V FJK največ novih okužb med otroki in mladimi

V FJK so danes ob 4031 PCR testiranjih potrdili 40 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 0,99-odstoten. Opravili so tudi 6787 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 11 novih okužb (delež 0,16-odstoten). Med današnjimi okuženimi je največ otrok in mladih do 19. leta, in sicer 33,33%, sledita starostna kategorija od 50. do 59. leta s 27,45% in od 40. do 49. leta z 11,76% okuženih.

Umrl je en bolnik, gre za 94-letnika iz kraja Palazzolo dello Stella.

V FJK je skupno hospitaliziranih 48 covidnih bolnikov, pri čemer jih sedem potrebuje intenzivno zdravljenje, eden manj kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3818 ljudi, in sicer 822 v Trstu, 2023 v Vidmu, 679 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 108.643 ljudi, klinično zdravih je 68, v samoizolaciji pa je 981 ljudi.