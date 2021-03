V FJK narašča število hospitaliziranih bolnikov

V FJK so danes ob 1587 PCR testiranjih potrdili 145 novih okužb z novim koronavirusom in ob 460 hitrih antigenskih testih 27 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testiranj je bil 9,14-odstoten, delež hitrih antigenskih testov 5,87-odstoten. Umrli so trije bolniki so covidom-19.

Hospitaliziranih je 373 covidnih bolnikov, kar je 18 več kot v soboto in 12 več kot včeraj, na intenzivnih negah se jih zdravi 62, enako število kot v soboto in eden več kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 2844 bolnikov s covidom-19, in sicer 639 v Trstu, 1422 v Vidmu, 595 v Pordenonu in 188 v Gorici. Ozdravelo je 61.964 ljudi, klinično zdravih je trenutno 2014, v samoizolaciji pa je 9727 ljudi.