V FJK narašča število hospitaliziranih covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 7601 PCR testiranju potrdili 489 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 6,93-odstoten, dobrega pol odstotka nižji od včerajšnjega, ki je bil 7,54-odstoten. Opravili so tudi 19.958 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 35 novih okužb (delež 0,18-odstoten). Umrl je en bolnik s covidom, gre za 75 letnega moškega iz Pordenona, ki je bil hospitaliziran.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 143 covidnih bolnikov, kar je 9 več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 20, eden več.

Od začetka pandemije je umrlo 3896 bolnikov s covidom-19, in sicer 865 na Tržaškem, 2033 na Videmskem, 691 na Pordenonskem in 307 na Goriškem. Ozdravelo je 113.242 ljudi, klinično zdravih je 154, v samoizolaciji pa je trenutno 4526 ljudi.